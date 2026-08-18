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НовостиПолитика18 августа 2026 7:20

БПЛА сдетонировал в жилом районе Курска

Повреждены балконы МКД и машины
Светлана ВОЛКОВА

ВСУ с помощью беспилотников атаковали вечером 17 августа Курск, сообщил губернатор области Александр Хинштейн.

По его словам, беспилотник сдетонировал в Юго-западном микрорайоне города. Предварительно там повреждено остекление двух балконов в высотках. В результате удара пострадали также несколько автомобилей. На место выезжали оперативные службы.

К счастью, пострадавших нет. Информация о повреждениях еще уточняется. Курян просят не приближаться к обломкам и не трогать руками подозрительные предметы.