БПЛА сдетонировал в жилом районе Курска

ВСУ с помощью беспилотников атаковали вечером 17 августа Курск, сообщил губернатор области Александр Хинштейн.

По его словам, беспилотник сдетонировал в Юго-западном микрорайоне города. Предварительно там повреждено остекление двух балконов в высотках. В результате удара пострадали также несколько автомобилей. На место выезжали оперативные службы.

К счастью, пострадавших нет. Информация о повреждениях еще уточняется. Курян просят не приближаться к обломкам и не трогать руками подозрительные предметы.