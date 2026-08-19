Под Курском БПЛА ударил рядом с детсадом, из здания эвакуировали 25 человек

В регионе сохраняется сложная оперативная обстановка Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

ЧП произошло в городе Обояни Курской области. Там беспилотник ВСУ ударил рядом с детским садом. В момент атаки дошкольное учреждение работало, там находились дети.

Как сообщил оперативный штаб Курской области, БПЛА попал в дерево рядом со зданием обоянского детского сада. К счастью, никто не пострадал. Но дети и персонал были напуганы.

Из здания эвакуировали 12 детей, которые были в момент удара в детсаду, и 13 человек обслуживающего персонала - воспитателей, поваров, нянечек, администрацию. По данным оперативного штаба региона, повреждений в самом здании нет, пострадавших тоже нет.

Сейчас территория дошкольного учреждения оцеплена. Оперативные службы работают на месте ЧП.

Всего за минувшие сутки, в период с 9:00 18 августа до 9:00 19 августа, в регионе сбито 127 беспилотников ВСУ различного типа. 49 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам области и три раза беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

В результате атак в селе Высоконские дворы Медвенского района Курской области поврежден объект энергетики.

В деревне Рыжевка Рыльского района разбита кровля дома.

Сейчас по всей Курской области вторые сутки подряд сохраняется опасность атаки БПЛА. Жителей и гостей региона призывают быть бдительными. Силы и средства российской ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки.

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