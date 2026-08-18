Атака ВСУ на Курскую область: один человек погиб, двое ранены, повреждены храм, автомобили и дома

В жилом микрорайоне Курска накануне сдетонировал БПЛА Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

ВСУ продолжают активно атаковать Курскую область.

В результате атак в селе Велье Рыльского района Курской области погиб 69-летний мужчина. Об этом случае КП уже рассказывала. После удара БПЛА ВСУ в селе вспыхнул дом, в котором был инвалид. 69-летний мужчина бросился спасать своего брата, но погиб сам.

Также в Курской области ранен 72-летний пенсионер. У него ожог правой руки, курянину оказана первая помощь, сообщает оперштаб региона.

В селе Большое Солдатское Большесолдатского района Курской области у 41-летнего мужчины слепые осколочные ранения шеи и плеча.

Всего за минувшие сутки, с 9:00 17 августа до 9:00 18 августа, над регионом сбито 174 вражеских беспилотника различного типа. 29 раз противник применил артиллерию по отселенным районам области и 13 раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

В селе Мокрушино Беловского района Курской области повреждена крыша домовладения. В селе Щеголек в результате ударов ВСУ разбит автомобиль, два склада агрофирмы полностью уничтожил огонь. В селе Вишнево повреждено остекление многоквартирного дома. В селе Малое Солдатское разбиты стены и крыша домовладения, автомобиль.

В приграничном городе Рыльске у храма Покрова Пресвятой Богородицы в результате ударов ВСУ повреждены фасад, окна, крыша.

В Курске вечером 17 августа в Юго-Западном микрорайоне сдетонировал беспилотник. В результате повреждено остекление двух высоток и посечен автомобиль.

Всю ночь в регионе действовал режим опасности атаки беспилотников. Отбой дали только около половины восьмого утра 18 августа. Однако буквально через восемь минут по всему региону снова объявили опасность атаки БПЛА. А еще через два часа - ракетную опасность.

Сейчас по всей Курской области сохраняется опасность атаки БПЛА. Силы и средства российской ПВО приведены в регионе в боеготовность. Также сохраняется авиационная опасность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

БПЛА сдетонировал в жилом районе Курска (подробнее)

Курянин спас брата после удара БПЛА по дому, но погиб сам (подробнее)

ВСУ атаковали Курскую область, есть жертвы и разрушения (подробнее)