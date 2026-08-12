С 17 августа в Курске начнут отключать свет

Курянам лучше заранее выключить электроприборы Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В трех округах Курска на следующей неделе запланировано отключение электроэнергии, сообщает мэрия города.

Из-за проведения плановых работ в электрических сетях ПАО «Россети Центр» АО «Курские электрические сети» отключат свет по ряду адресов Курска.

В Центральном округе электричества не будет 18 августа с 09:00 до 16:00 на улицах

А. Аристарховой, д. 9-35, д. 36-44

К. Зеленко, д. 35-40

Володарского, д. 63А-81

Телефон для справок в Курске (4712) 34-98-20

В Железнодорожном округе с 17 по 21 августа с 09:00 до 16:00 электричества не будет на улицах Сушковская, д. 1-17 и Водяная, д. 1-17.

А 20 августа с 09:00 до 12:00 на улицах

Чайковского, д. 1-47, 2-54

Ухтомского, д.36

Станционная, д. 44, 46, 48, 50, 50А.

С 17 по 21 августа с 09:00 до 16:00 в городе ограничат подачу света на улицах

Октябрьская, д. 130-164 и Фрунзе, д. 36-62.

Телефон для справок здесь (4712) 34-98-22

В Сеймском округе отключение электричества запланировано 17, 19, 21 августа, с 09:00 до 16:00 на улицах

Броневая, д. 31-43

3-я Степная, д. 56-64

Аэроклубная, д. 27-45А, д. 22-42

Пятая Кислинская, д. 53-69

А 18 и 20 августа света не будет с 09:00 до 16:00 на улицах

Кольцевая, д. 132-144/37

1-я Огородная, д. 1-35, 2-44

2-я Огородная, д. 1-21, 4-22.

Телефон для справок: (4712) 34-98-21.

Ранее КП сообщила, что 13 августа воды не будет в десятках домов Курска. Жителям рекомендуют сделать запас.

Кроме того, на этой неделе в Курске также продолжаются плановые отключения света.