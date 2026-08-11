Жителям Курска отключат воду на весь день 13 августа

Отключение запланировано с 9 утра 13 августа Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 13 августа 2026 года, значительная часть Курска останется без водоснабжения. В городе пройдут масштабные плановые ремонтно-профилактические работы на сетях и насосных станциях, сообщили в мэрии Курска.

Подача ресурса будет полностью прекращена с 09:00 до 17:00. Под временные ограничения попадут сразу несколько округов города — от спальных микрорайонов до обширного частного сектора. Жителям настоятельно рекомендуется сделать необходимый суточный запас воды.

Где полностью отключат воду: список улиц

География отключений в этот раз масштабна. В зону проведения работ попадут как многоквартирные дома, так и индивидуальная жилая застройка.

Микрорайоны и проспекты

Весь микрорайон КЗТЗ (абсолютно все улицы);

Проспект Вячеслава Клыкова (все дома);

Проспект Надежды Плевицкой (все дома);

Проспект Хрущева — только четная сторона (за исключением домов № 4, 6, 10, 22, 26);

Проспект Дружбы — дома № 19а, 19б, 19в, 19г, 19д;

Майский бульвар — дома № 9 и № 11.

Центральная и северо-западная части города:

Улицы 50 лет Октября, Чернышевского, Павлуновского, Чехова, Ломоносова, Щепкина, Зеленая, Щемиловка, Мичурина, Асеева, Беговая, Аэродромная;

Улица Дзержинского (от дома № 47 и выше);

Улица Большевиков (от дома № 42 и выше);

Улица Суворовская (от дома № 56 и выше);

Улица Бойцов 9-й дивизии (от дома № 134 и выше);

Улица Красной Армии (от дома № 34 и выше);

Улица Пионеров (от дома № 28 и выше);

Улица Запольная (от дома № 7 и выше);

Улицы Рассыльная, Бочарова, Овечкина, Чумаковская, Кольцова, Минакова, Нижняя Луговая;

Улица Дружининская (на участке от дома № 34 до дома № 17);

Все Воротние, Выгонные, Аэродромные, Суворовские, Благодатные, Нижние Луговые, Фатежские, Запольные, Бурцевские и Планерные переулки;

Узенький переулок и Узенький проезд;

Улица Пирогова и одноименный переулок.

Район Пучковки, Бурцевки и Сеймский округ

Улицы Пучковка (от дома № 17 и выше), Бурцевка (от дома № 36 и выше), Косиновская, Планерная, Новая Масловка, Масловка, Звездная, 1-я и 2-я Орловские улицы;

Бурцевский проезд;

Улица Энгельса (дома № 4–30) со всеми прилегающими по обе стороны улицами;

Вся индивидуальная жилая застройка (частный сектор) по проспекту Дружбы со всеми прилегающими улицами;

Улицы Крымская, Харьковская, Белгородская, Народная, Парковая, Черняховского, Резиновая, Пограничная, Центральная, Кулакова, Серегина, Гагарина, Энергетиков;

Район Льговского поворота и Магистрального проезда;

Все Кислинские и Степные улицы вместе с прилегающими к ним переулками.

Где будет снижено давление воды

В некоторых кварталах Курска высотные дома могут столкнуться со слабым напором или полным отсутствием воды на верхних этажах. Снижение давления в трубопроводах ожидается по следующим адресам:

Улицы Веспремская, Орловская, Студенческая, Косухина, Воробьева, Мыльникова;

Проспект Дружбы (основная часть);

Проспект Энтузиастов;

Майский бульвар (кроме отключенных домов № 9 и 11);

Проезд Сергеева.

Куда звонить для справок?

По всем вопросам, связанным с предстоящим отключением, подвозом технологической воды или в случае задержки подачи ресурса после нормативного срока, куряне могут обращаться в диспетчерскую службу городского водоканала.

Телефон для справок: +7 (4712) 70-06-14.

Мэрия города рекомендует жителям многоэтажек заблаговременно отключить от сети автоматические стиральные и посудомоечные машины на время проведения ремонтных работ.