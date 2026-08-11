Жителям Курска отключат воду на весь день 13 августа

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В четверг, 13 августа 2026 года, значительная часть Курска останется без водоснабжения. В городе пройдут масштабные плановые ремонтно-профилактические работы на сетях и насосных станциях, сообщили в мэрии Курска.
Подача ресурса будет полностью прекращена с 09:00 до 17:00. Под временные ограничения попадут сразу несколько округов города — от спальных микрорайонов до обширного частного сектора. Жителям настоятельно рекомендуется сделать необходимый суточный запас воды.
География отключений в этот раз масштабна. В зону проведения работ попадут как многоквартирные дома, так и индивидуальная жилая застройка.
Микрорайоны и проспекты
Весь микрорайон КЗТЗ (абсолютно все улицы);
Проспект Вячеслава Клыкова (все дома);
Проспект Надежды Плевицкой (все дома);
Проспект Хрущева — только четная сторона (за исключением домов № 4, 6, 10, 22, 26);
Проспект Дружбы — дома № 19а, 19б, 19в, 19г, 19д;
Майский бульвар — дома № 9 и № 11.
Центральная и северо-западная части города:
Улицы 50 лет Октября, Чернышевского, Павлуновского, Чехова, Ломоносова, Щепкина, Зеленая, Щемиловка, Мичурина, Асеева, Беговая, Аэродромная;
Улица Дзержинского (от дома № 47 и выше);
Улица Большевиков (от дома № 42 и выше);
Улица Суворовская (от дома № 56 и выше);
Улица Бойцов 9-й дивизии (от дома № 134 и выше);
Улица Красной Армии (от дома № 34 и выше);
Улица Пионеров (от дома № 28 и выше);
Улица Запольная (от дома № 7 и выше);
Улицы Рассыльная, Бочарова, Овечкина, Чумаковская, Кольцова, Минакова, Нижняя Луговая;
Улица Дружининская (на участке от дома № 34 до дома № 17);
Все Воротние, Выгонные, Аэродромные, Суворовские, Благодатные, Нижние Луговые, Фатежские, Запольные, Бурцевские и Планерные переулки;
Узенький переулок и Узенький проезд;
Улица Пирогова и одноименный переулок.
Район Пучковки, Бурцевки и Сеймский округ
Улицы Пучковка (от дома № 17 и выше), Бурцевка (от дома № 36 и выше), Косиновская, Планерная, Новая Масловка, Масловка, Звездная, 1-я и 2-я Орловские улицы;
Бурцевский проезд;
Улица Энгельса (дома № 4–30) со всеми прилегающими по обе стороны улицами;
Вся индивидуальная жилая застройка (частный сектор) по проспекту Дружбы со всеми прилегающими улицами;
Улицы Крымская, Харьковская, Белгородская, Народная, Парковая, Черняховского, Резиновая, Пограничная, Центральная, Кулакова, Серегина, Гагарина, Энергетиков;
Район Льговского поворота и Магистрального проезда;
Все Кислинские и Степные улицы вместе с прилегающими к ним переулками.
В некоторых кварталах Курска высотные дома могут столкнуться со слабым напором или полным отсутствием воды на верхних этажах. Снижение давления в трубопроводах ожидается по следующим адресам:
Улицы Веспремская, Орловская, Студенческая, Косухина, Воробьева, Мыльникова;
Проспект Дружбы (основная часть);
Проспект Энтузиастов;
Майский бульвар (кроме отключенных домов № 9 и 11);
Проезд Сергеева.
По всем вопросам, связанным с предстоящим отключением, подвозом технологической воды или в случае задержки подачи ресурса после нормативного срока, куряне могут обращаться в диспетчерскую службу городского водоканала.
Телефон для справок: +7 (4712) 70-06-14.
Мэрия города рекомендует жителям многоэтажек заблаговременно отключить от сети автоматические стиральные и посудомоечные машины на время проведения ремонтных работ.