В Курске с 10 августа начнут отключать свет

Отключения пройдут во всех районах города Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курске из-за проведения плановых работ в электрических сетях ПАО «Россети Центр» АО «Курские электрические сети» временно отключат свет по разным адресам, сообщили в мэрии города.

Электричества не будет в Центральном округе с 11 по 13 августа с 09:00 до 16:00 на улицах:

А. Аристарховой, д. 9-35, д. 36-44

К. Зеленко, д. 35-40

Володарского, д. 63А-81

Телефон для справок в Курске: (4712) 34-98-20.

В Железнодорожном округе свет отключат 10 августа с 09:00 до 16:00 на улицах:

Чапаева, д. 1-11, 2-2/1

Коммунальная, д. 14-20, д. 13-19

Каширцева, д. 15-21.

С 11 по 14 августа света не будет с 09:00 до 16:00 на улицах Сушковская, д. 1-17 и Водяная, д. 1-17.

13 августа отключения запланированы с 09:00 до 12:00 на улице Республиканская, д. 50, 50А, 50Б, 50А/1.

Телефон для справок: (4712) 34-98-22.

В Сеймском округе подача электричества будет ограничена 10, 12, 14 августа, с 09:00 до 16:00 на улицах

Броневая, д. 31-43

3-я Степная, д. 56-64

Аэроклубная, д. 27-45А, д. 22-42

5-я Кислинская, д. 53-69.

А 11 и 13 августа ограничат подачу света с 09:00 до 16:00 на улицах

Кольцевая, д. 132-144/37

1-я Огородная, д. 1-35, 2-44

2-я Огородная, д. 1-21, 4-22

Телефон для справок: (4712) 34-98-21.