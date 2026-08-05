В Курске с 10 августа начнут отключать свет

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В Курске из-за проведения плановых работ в электрических сетях ПАО «Россети Центр» АО «Курские электрические сети» временно отключат свет по разным адресам, сообщили в мэрии города.
Электричества не будет в Центральном округе с 11 по 13 августа с 09:00 до 16:00 на улицах:
А. Аристарховой, д. 9-35, д. 36-44
К. Зеленко, д. 35-40
Володарского, д. 63А-81
Телефон для справок в Курске: (4712) 34-98-20.
В Железнодорожном округе свет отключат 10 августа с 09:00 до 16:00 на улицах:
Чапаева, д. 1-11, 2-2/1
Коммунальная, д. 14-20, д. 13-19
Каширцева, д. 15-21.
С 11 по 14 августа света не будет с 09:00 до 16:00 на улицах Сушковская, д. 1-17 и Водяная, д. 1-17.
13 августа отключения запланированы с 09:00 до 12:00 на улице Республиканская, д. 50, 50А, 50Б, 50А/1.
Телефон для справок: (4712) 34-98-22.
В Сеймском округе подача электричества будет ограничена 10, 12, 14 августа, с 09:00 до 16:00 на улицах
Броневая, д. 31-43
3-я Степная, д. 56-64
Аэроклубная, д. 27-45А, д. 22-42
5-я Кислинская, д. 53-69.
А 11 и 13 августа ограничат подачу света с 09:00 до 16:00 на улицах
Кольцевая, д. 132-144/37
1-я Огородная, д. 1-35, 2-44
2-я Огородная, д. 1-21, 4-22
Телефон для справок: (4712) 34-98-21.