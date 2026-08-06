Атака ВСУ на Курскую область: 11 человек ранены и двое погибли

С начала суток 6 августа по всей Курской области уже дважды объявляли ракетную опасность Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает оперативный штаб Курской области, за сутки в результате атак ВСУ в регионе пострадали 11 человек. Так, 5 августа ВСУ ужарили по предприятию в Беловском районе Курской области. В результате этого там пострадали трое мужчин 72, 56 лет, 41 года. Ранения получила и 39-летняя женщина. Врачи диагностировали у пострадавшей слепое осколочное ранение правой голени. У 72 летнего сотрудника - слепое осколочное ранение поясницы, 41-летний мужчина получил слепое осколочное ранение челюсти, а у 56-летнего пострадавшего черепно-мозговая травма, акубаротравма и множественные осколочные ранения.

Еще два человека за минувшие сутки в результате ударов ВСУ по территории региона погибли. Это 72-летний пенсионер в приграничной деревне Трошино Рыльского района. Мужчина был автомобиле, который подорвался на дороге на мине. Еще один 67-летний мужчина, который находился в момент подрыва в автомобиле, тяжело ранен.

Также погиб 57-летний мужчина в результате атаки ВСУ на дом в селе Козыревка Большесолдатского района Курской области. Еще шесть человек в этом случае ранены, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

За минувшие сутки, с 9:00 5 августа до 9:00 6 августа, в Курской области сбито 157 беспилотников ВСУ различного типа. 20 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам области и 15 раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

В Беловском районе Курской области в селе Малое Солдатское на территории предприятия повреждены навес зернотока, бочка для хранения воды, а также сельхозтехника - бульдозер, погрузчик, сеялка и два автомобиля. В слободе Белой из-за атаки ВСУ повреждены вышка сотовой связи, магазин автозапчастей, фасады, остекление и забор в доме. В селе Песчаное разрушено административное здание на территории местного сельхозпредприятия.

В селе Мокрушино в результате атаки ВСУ сгорело 50 гектаров озимой пшеницы. В селе Знаменское повреждены кровля и остекление дома, автомобиль. В селе Илек повреждены фасад и три окна в продуктовом магазине. В селе Песчаное разрушено административное здание на территории крестьянско-фермерского хозяйства. В селе Знаменское повреждены кровля, а также остекление дома и автомобиль.

В Медвенском, Октябрьском, Льговском, а также Конышевском районах Курской области за минувшие сутки ударами ВСУ повреждены объекты энергетики.

В селе Козыревка Большесолдатского района Курской области повреждены забор, фасад, окна дома и автомобиль.

В Рыльском районе Курской области в деревне Викторовка уничтожены два дома и повреждены две хозяйственные постройки. В деревне Трошино разбит автомобиль. В деревнях Рыжевка и Тереховка того же приграничного района уничтожены два дома. В поселке Марьино ударами ВСУ повреждены крыша и фасад недействующего детского сада.

В приграничном Хомутовском районе в селе Калиновка повреждены остекление, фасад дома и два автомобиля. В селе Жеденовка ударами ВСУ разбиты остекление дома и автомобиль.

Напомним, что 6 августа исполняется ровно два года с момента вторжения ВСУ в регион. Российские войска освободили приграничные территории региона в конце апреля 2025 года.

Сейчас по всей Курской области уже вторые сутки подряд сохраняется опасность атаки беспилотников.

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