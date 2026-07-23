Атака ВСУ на Курскую область: ранены пять человек, повреждены дома и автомобили

Сейчас по всей Курской области сохраняется опасность атаки БПЛА Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курской области в результате ударов ВСУ за минувшие сутки пострадали пять человек. В селе Толпино Кореневского района Курской области ранена 60-летняя женщина. В селе Пушкарное того же района из-за сброса с дрона ранены 19-летняя и 20-летняя девушки. У них закрытые черепно-мозговые травмы, а также сотрясение головного мозга и слепые осколочные ранения. Им оказали на месте первую помощь и планировали госпитализировать в Курск.

Третья пострадавшая - в деревне Воронок приграничного Рыльского района. Там ранена 50-летняя женщина, она получила осколочное ранение. Также в приграничье, в слободе Белой Беловского района, пострадал 28-летний мужчина.

Кроме того, в четырех районах Курской области в результате атак ВСУ за поседение сутки есть разрушения.

Так, в селе Малое Солдатское Беловского района Курской области повреждено остекление дома. В районном центре Рыльск повреждено остекление двух частных домов. А в деревне Воронок Рыльского района Курской области повреждена крыша домовладения. В селе Большенизовцево у частного дома также повреждена крыша.

В селе Белица Беловского района Курской области повреждены крыша, фасад и окна дома. В слободе Белой под удар попали два автомобиля, а также сарай, фасад и остекление дома.

В поселке Хомутовка Хомутовского района Курской области повреждены фасад, остекление и забор дома.

К счастью, за минувшие сутки в регионе погибших нет.

Как сообщает оперштаб региона, в период с 9:00 22 июля до 9:00 23 июля, над Курской областью был сбит 91 беспилотник ВСУ различного типа. 72 раза ВСУ применили артиллерию по отселенным районам области и 25 раз беспилотники атаковали территорию области с помощью взрывных устройств.

С начала суток 23 июля в Курской области уже трижды объявляли ракетную опасность - дважды по всему региону и один раз отдельно в приграничном Хомутовском районе. Сигналы тревоги звучали около четырех часов утра и утром 23 июля. Сейчас ракетной опасности дали отбой, но в регионе сохраняются опасность атаки беспилотников и авиационная опасность.

Опасность атаки БПЛА ВСУ в Курской области держится с вечера 22 июля.

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