Атака ВСУ на Курскую область: один человек убит, двое ранены, повреждены АЗС, техника и ЛЭП

ВСУ продолжают наносить удары по региону Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, с 9:00 18 июня до 9:00 19 июня, над Курской областью сбито 117 беспилотников ВСУ различного типа. 46 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам Курской области и 13 раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

Как сообщил губернатор региона Александр Хинштейн, в результате атак пострадала 61-летняя женщина в селе Степановка Рыльского района Курской области. Она доставлена в Курскую областную больницу.

В Белгородской области погиб 62-летний курянин, а его 34-летний сын ранен. Легковой автомобиль, на котором ехали мужчины, попал под атаку ВСУ. Это произошло в Ракитянском районе Белгородской области 18 июня. В результате оба жителя Беловского района Курской области были ранены, 62-летний курянин не выжил. Его сын получил минно-взрывную травму, а также множественные слепые осколочные ранения спины, левого плеча, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и акубаротравму. Мужчине оказали медицинскую помощь, от госпитализации отказался.

В нескольких районах области есть повреждения.

Так, в селе Никольниково Рыльского района Курской области поврежден дом. А в селе Степановка — автомобиль. В поселке Хомутовка Хомутовского района повреждения в ходе атак получили три автомобиля.

В городе Льгове Курской области повреждены фасад, остекление АЗС, а также стационарный резервуар и легковой автомобиль. В селе Новый Мир Льговского района Курской области повреждена кабина сельхозавтомобиля.

В слободе Рыбинские Буды Обоянского района повреждения получили трактор, перегрузчик, бункер-накопитель и забор сельхозпредприятия.

В селе Малое Солдатское Беловского района разбит автомобиль. В деревне Лисий Колодезь Тимского района Курской области разрушена опора ЛЭП и поврежден электропровод. Электроснабжение сейчас восстановлено.

С утра 19 июня по всей Курской области объявлена авиационная опасность. Также в регионе с 17 июня, вторые сутки подряд, продолжает действовать опасность атаки беспилотников. Силы и средства ПВО приведены сейчас на территории Курской области в готовность для отражения возможной атаки. Ранее курянам и гостям региона напомнили, что делать при угрозе атаки беспилотников.

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