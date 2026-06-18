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НовостиПолитика18 июня 2026 14:02

Жителям Курской области советуют пройти в укрытия при звуке пулеметной очереди

Курянам напомнили, что делать при угрозе атаки БПЛА
Ольга ДАНИЛОВА
Ситуация в регионе остается напряженной

Ситуация в регионе остается напряженной

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Курской области напомнили правила поведения при воздушном нападении, а также при атаке БПЛА.

Как сообщили в правительстве региона, запрещено снимать и размещать в сети Интернет работу ПВО, так как это может помочь противнику определить позиции российских бойцов.

При звуке пулеметной очереди нужно пройти в укрытия и не подходить к окнам. Это ведут огонь по БПЛА ВСУ расчеты мобильных огневых групп.

Напомним, с начала суток 18 июня уже по крайней мере один житель Курской области погиб и двое ранены постоянных налетов в приграничье. Сейчас по всей Курской области с вечера 17 июня сохраняются опасность атаки БПЛА и авиационная опасность.