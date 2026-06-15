"Намерения создать семью не было": суд аннулировал брак с курянином-участником СВО

Прокуратура доказала, что намерения создать семью у супругов не было Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Центрального административного округа Курска провела проверку по обращению курянки. Женщина просила признать брак, заключенный с участником специальной военной операции, недействительным.

Выяснилось, что после официального расторжения брака курянка и ее бывший супруг продолжали поддерживать фактические семейные отношения. Они жили вместе, вели общее хозяйство, а также вместе решали все вопросы семейного быта.

Но незадолго до убытия к месту прохождения военной службы мужчина познакомился с жительницей соседней Воронежской области. А после непродолжительного общения зарегистрировал с ней официальный брак. Торжественное событие произошло буквально за день до того, как мужчина заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации и убыл в зону проведения СВО, рассказали в прокуратуре Курской области.

Проверка, которую прокуроры провели по заявлению курянки, бывшей супруги мужчины, выяснила, что после заключения второго брака муж и жена фактически отношения не поддерживали и не общались.

- Женщина мер к розыску своего супруга не принимала и попыток связаться с ним по телефону, с помощью переписки или других средств коммуникации не предпринимала. Судьбой своего супруга она не интересовалась, - рассказали в прокуратуре.

Указанные обстоятельства, по мнению ведомства, свидетельствовали о том, что намерения создать семью при заключении брака с жительницей Воронежской области не было.

Для защиты прав членов семьи погибшего военного прокуратура направила в суд иск с требованием признать брак недействительным. Левобережный районный суд Воронежа требования прокуратуры удовлетворил.

Брак с жительницей Воронежской области признали недействительным. Запись акта гражданского состояния теперь подлежит аннулированию.

Решение суда пока в законную силу не вступило.

К слову, по официальным данным, каждый десятый брак в Курской области сейчас регистрируют с участниками СВО. Для этой категории ввели специальные правила регистрации. Если один из будущих супругов относится к такой категории, то регистрация возможна в день подачи заявления или же в любой день недели по запросу.

Ранее КП сообщила, что под Курском родители добровольца СВО отсудили пенсию по потери кормильца. Изначально Соцфонд им отказал, ссылаясь на то, что мужчина пошел служил в добровольных формированиях.

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