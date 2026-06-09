Каждый десятый брак в Курской области регистрируют с участниками СВО

С начала 2026 года в Курской области более десяти процентов всех заключенных браков приходится на пары с участием ветеранов или же действующих бойцов СВО. Как рассказали в Правительстве региона, для них в загсах действуют особые условия. В случае, если один из будущих супругов относится к такой категории, то регистрация возможна в день подачи заявления или же в любой день недели по запросу.

К сову, в День русского языка в Курской области зарегистрировали брак около 150 пар. Среди супругов также есть участники специальной военной операции. В управлении ЗАГС Центрального округа Курска рассказали интересную историю знакомства супругов. Выполняя боевую задачу, мужчина получил ранение. Его жизнь спасли братья будущей жены. С девушкой он познакомился после того, как поправился.

Теперь они создали свою семью.