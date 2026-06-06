Жарко и солнечно: какая погода будет на выходных в Курской области

Предстоящие выходные порадуют хорошей погодой Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

Предстоящие выходные порадуют курян теплой и солнечной погодой. Это идеальное время, чтобы провести свободное время на природе — погулять в парке, посетить официальный пляж или место отдыха.

В субботу, 6 июня, по прогнозу синоптиков в Курской области воздух максимально прогреется до +28 днем. С утра будет солнечно, а днем — переменная облачность, но осадков не ожидается.

Ветер в течение суток сменит направление с северо-западное на северное. Максимально порывы могут достигнуть 6 июня 5-6 метров в секунду.

К вечеру столбик термометра опустится до +21, а ночью будут комфортные +16.

Воскресный день 7 июня станет логичным продолжением теплой субботы. Лишь ветер в этот день может немного усилиться и сменить свое направление с северо-восточного утром на восточное.

Утро воскресенья начнется с +20, а днем 7 июня воздух прогреется до +25. Вечером снова будет +20 и все так же без осадков.

Следующая короткая рабочая неделя по прогнозу будет также жаркой. Только на предстоящих длинных выходных в Курской области станет чуть прохладнее, до +23, и пройдут дожди.

Ранее КП рассказала, как провести эти выходные в Курске, какие интересные мероприятия запланированы в городе 6 и 7 июня.