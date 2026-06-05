Выходные в Курске: Пушкин на Полугоре, изготовление постера и выставка молодых художников

Новый вернисаж открылся в выставочном зале имени Малевича Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

«Пушкинский день России» на Полугоре

Субботний фестиваль «Пушкинский день России» (0+) пройдет 6 июня на Полугоре в центре Курска. Гостей здесь ждут на мастер-классах «Пушкин в каждом из нас: творческий практикум». Каждый сможет выбрать, что ему ближе:лозоплетение, роспись гипсового рельефа, лепка из глины или создание батика.

Учить прекрасному будут специалисты из школ искусств, галереи Дейнеки, Центра народного творчества «Русь». В программе «Мир Пушкина: искусство и творчество» выступят не только коллективы и исполнители, но и любой желающий. Приходите на «Открытый микрофон». Также в субботу здесь подведут итоги конкурса на лучшее фото с Полугорынычем!.

«Мир Пушкина: искусство и творчество» — это четыре часа пушкинского огня в деловой зоне с 14:00 до 18:00. В 14:00–15:00 выступит хоровая капелла «Курск» (Концертно-творческий центр им. М.С. Щепкина ). Коллектив откроет вечер своими мощными голосами. В 15:00 сам Полугорыныч выйдет подводить итоги фотоконкурса и вручать призы. Здесь можно будет сделать селфи с ним.

6 июня на Полугоре целый день будут идти различные мероприятия Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

В 15:20–16:20 пройдет III открытый городской фестиваль художественного слова «Искры дарования» от ГКЦ «Лира» В 16:20–16:50 выступит студия актерского мастерства и детского творчества «Ангел» (руководитель Елена Иваницкая).

В 16:50–17:20 -запланирован «Открытый микрофон». Приготовьтесь, вы можете выйти и прочитать «Я помню чудное мгновенье» или же свой экспромт. Сцена - ваша.

В 17:20–18:00 выступят солисты концертно-творческого центра им. М.С. Щепкина.

Мастер-классы от ЦНТ «Русь» продолжатся в Зоне деловых мероприятий с 16:00 до 18:00. Лозоплетение проведет Михаил Лебедев, лепку из глины – Владимир Бледнов, а работу с пастелью – Ольга Роспопова.

Супрематический коллаж по мотивам сказок Пушкина удивит гостей. Сотрудники галереи им. А.А. Дейнеки научат резать, клеить и пересобирать «Руслана и Людмилу» в стиле Каземира Малевича.

«Имитация батика по мотивам сказок А.С. Пушкина» от преподавателей ДШИ №9 превратят вас в волшебников, вооруженных кистями и красками. Рисовать будут на ткани, как будто настоящий батик, но без сложной химии.

В Зоне деловых мероприятий с 14:00 до 16:00 также пройдет мастер-класс по росписи гипсовых рельефов акварелью и гуашью «Вот она какая сторона родная». Проведут его преподаватели ДШИ №9.

Кстати, деловая зона фестиваля превратилась в портал в «Старый Курск». Здесь - старые вывески и дощатые лавки.

«Свобода творчества»

В выставочном зале имени Казимира Малевича (Красная площадь, 2/4) работает Межрегиональная выставка молодых художников «Свобода творчества–IV» (0+). Это - настоящий фестиваль свежих идей, а также взглядов и смелых мазков

Вот уже более десятка лет этот проект - трамплин для тех, чьи имена пока не на слуху, а работы уже хочется вешать дома.

Здесь начинающие творцы обретают славу, а также уверенность и право сказать: «Я есть!». Задача простая проекта - дать шанс молодым, чей взгляд на мир отличается оригинальностью и своей позицией. В этом году география выставки стала шире: Белгород, Воронеж, Курск, Орел. Свои работы представили молодые художники из разных городов, с разными техниками.

Вход свободный.

Постер своими руками

7 июня с 12:00 до 15:00 в проектной зоне креативного пространства «Веранда» пройдет интересный мастеркласс «Постер» (6+).

Если вы мечтаете украсить дом авторской картиной, но не уверенны в своих силах, то вам сюда.

В "Веранде" снова будут творить Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

Вы проведете время в творческой и веселой атмосфере, научитесь работать с гуашью под руководством опытного художника Джамили Омельченко, а также самостоятельно создадите шедевр формата А3, который оформят в раму.

Придя домой, вы сможете сразу украсить интерьер своей работой. Креативное пространство работает на базе муниципального бюджетного учреждения «Центр поддержки молодежных инициатив города Курска»

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