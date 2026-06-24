Более 30 пострадавших, в том числе дети: Бастрыкин поручил завести уголовное дело о массовом отравлении в Курске

У пострадавших врачи диагностировали острую кишечную инфекцию Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

КП уже сообщала, что в Курске зафиксирован факт массового отравления людей окрошкой и салатом "Оливье". Эти продукты жители региона купили в одном из курских магазинов, а употребив, отравились. Впоследствии у них в анализах нашли ДНК сальмонеллы, сообщает Управление Роспотребнадзора по Курской области.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после публикаций в СМИ об этом случае.

- В средствах массовой информации сообщается, что в регионе более 30 человек, в том числе несколько детей, отравились пищевой продукцией, реализованной одним из местных магазинов. У пострадавших диагностировали острое инфекционное заболевание. В следственном управлении Следственного комитета России по Курской области по этому факту пока организована процессуальная проверка, - сообщили в ведомстве.

Однако глава ведомства дал поручение исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Курской области Михаилу Васильченко завести уголовное дело о массовом отравлении и доложить о том, что удалось выяснить о ЧП.

Также со случаем массового отравления разбирается курское управление Роспотребнадзора. Там рассказали, что в состав основы "Оливье" и окрошки, которыми отравились люди, входили яйца, картофель, колбаса и овощи.

- Управление приостановило работу кулинарного цеха гастронома, где делали окрошку и салат. Его продукция изъята и направлена на анализ. Результаты анализа были готовы уже в течение первых часов, - рассказали подробности ЧП в Роспотребнадзоре.

Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

До этого в Курской области десятки человек отравились шаурмой. Был зафиксирован также летальный случай.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Цех временно закрыли, продукция изъята": в Курске 35 человек отравились "Оливье" и окрошкой из магазина (подробнее)

Девушка погибла, 22 человека отравились: под Курском людям продавали смертельно опасную шаурму (подробнее)