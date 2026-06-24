"Цех временно закрыли, продукция изъята": в Курске 35 человек отравились "Оливье" и окрошкой из магазина

Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

ЧП произошло в Курске - здесь по предварительным данным 35 человек отравились готовой кулинарной продукцией одного из торговых предприятий города. Точное число пострадавших может быть больше.

Массовое отравление окрошкой и "Оливье" в Курске

В Управлении Роспотребнадзора по Курской области, которое сейчас разбирается с фактом отравления, сообщили, что все пострадавшие употребляли в пищу окрошку и салат "Оливье". Эти продукты они приобрели в местном магазине.

- В состав основы "Оливье" и окрошки, из-за которых произошло отравление, входят яйца, картофель, колбаса и овощи, - уточнили в ведомстве.

Управление Роспотребнадзора по Курской области сейчас проводит санитарно-эпидемиологическое расследование после регистрации случая этого массового отравления. У пострадавших врачи диагностировали острую кишечную инфекцию.

В ведомстве сообщили, что санитарно-эпидемиологическое расследование было начато сразу после того, как к ним поступила информация о первых пострадавших.

- В рамках оперативного реагирования, чтобы предотвратить новые случаи отравления, Управление приостановило работу кулинарного цеха гастронома. Его продукция была изъята из оборота и направлена на анализ. Результаты анализа были готовы в течение первых часов, - рассказали подробности ЧП в ведомстве.

Новых случаев пока нет

Заболевших обследовали на вирусные и бактериальные кишечные инфекции методом ПЦР, а также бактериологическим методом в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области». У всех отравившихся продукцией цеха гастронома нашли ДНК сальмонеллы.

По данным Роспотребнадзора, у всех обратившихся за медицинской помощью диагностировали заболевание средней степени тяжести. Новых случаев отравления пока не зарегистрировано. Но расследование продолжается.

Ситуацию с массовым отравлением в Курске сейчас контролирует Роспотребнадзор.

До этого в Курске вынесли приговор торговцам шаурмой, которой отравилось больше 20 человек. Никто из подсудимых вину не признал.

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