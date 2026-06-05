Под Курском крупный агрохолдинг отсудил у переселенца 140 тысяч рублей

Суд стал на сторону крупной компании Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Под Курском крупный агрохолдинг отсудил у своего бывшего сотрудника 140 тысяч рублей. Изначально компания требовала с мужчины большую сумму - 184 с лишним тысячи рублей.

Суджанский районный суд разрешил спор о возмещении убытков между крупным агропромышленным холдингом и его бывшим сотрудником и вынес решение по делу о возмещении убытков, возникших в результате дорожно-транспортного происшествия.

События, послужившие основанием для судебного разбирательства, произошли еще два года назад, в мае 2024 года, на федеральной трассе Москва-Белгород. Водитель автобуса марки ПАЗ, принадлежащего этому ООО, Игорь Д., не справился с управлением и врезался в Renault Logan. Факт вины водителя автобуса, который принадлежит холдингу, был официально зафиксирован сотрудниками ГИБДД. Против сотрудника предприятия было вынесено постановление об административном правонарушении.

Страховая компания, застраховавшая ответственность водителя автобуса по ОСАГО, произвела выплату потерпевшей стороне в максимальном размере. Владелец иномарки получил более 320 тысяч рублей. Но этого оказалось недостаточно для ремонта автомобиля. И хозяин Renault через суд и взыскал с ООО еще 184 233 рубля. Агрохолдинг выплатил деньги, но решил компенсировать ущерб, подав регрессный иск к своему бывшему сотруднику, водителю ПАЗа.

Юристы компании настаивали на применении Гражданского кодекса РФ, требующего полного возмещения вреда. Однако суд напомнил, что отношения между сторонами — трудовые, и приоритет все же имеет Трудовой кодекс.

В итоге суд воспользовался правом на снижение выплаты. Как пояснили в суде, согласно статье 250 ТК РФ, суд может уменьшить сумму взыскания, учитывая степень вины работника.

- В этом случае со стороны водителя была неосторожность, а не умысел, - сказали в ведомстве.

Также суд учел материальное положение бывшего сотрудника крупной компании, наличие иждивенцев и общий уровень дохода. Мужчина воспитывает несовершеннолетнего ребенка, кроме того, он является вынужденным переселенцем из Курской области и испытывает финансовые трудности после увольнения. В итоге сумма взыскания была снижена со 184 233 рублей до 140 тысяч рублей.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее КП сообщила, что бывшего заместителя председателя курского райсуда обвиняют в получении взятки в три миллиона рублей. Женщина свою вину не признает.