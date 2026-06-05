Курская экс-судья не смогла оспорить дело против нее о взятке

Дело против экс-зампреда курского райсуда завел Следком Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Без удовлетворения осталась жалоба экс-заместителя председателя Ленинского райсуда Курска.

Женщина пыталась оспорить решение о законности возбуждения против нее уголовного дела о крупной взятке. Решение вынесла Апелляционная коллегия Верховного суда РФ, что следует из представленных материалов.

Следствие считает, что весной 2025 года на тот момент зампред райсуда рассматривала уголовное дело о покушении на мошенничество, через посредников она получила три миллиона рублей за назначение более мягкого приговора.

Однако обвиняемая не признала свою вину. Дело возбудили, а обвиняемую оставили под домашним арестом. Полномочия судьи были приостановлены.

Уголовное дело против курской судьи завел глава СК РФ Александр Бастрыкин. Для этого ему потребовалось предварительно получить согласие на это Высшей квалификационной коллегии судей РФ.