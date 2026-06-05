Атака ВСУ на Курскую область 5 июня: пятеро раненых, один в тяжелом состоянии

Троих раненых на агрофирме мужчин везут в облбольницу Фото: Из архива КП..

Пять человек ранены в Курской области в результате атак ВСУ 5 июня, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Пострадавшие есть в двух районах области - в Большесолдатском и в Льговском.

В приграничном Большесолдатском районе ранены трое мужчин из-за атаки БПЛА ВСУ. Там беспилотник ВСУ атаковал агрофирму в селе Козыревка. В результате ранения получили мужчины в возрасте 68, 61 и 30 лет.

У всех пострадавших многочисленные осколочные ранения. Один из мужчин находится в тяжелом состоянии. На месте им оказали первую медицинскую помощь. Сейчас «скорая» везет раненых в Курскую областную клиническую больницу.

Ранее КП сообщила, что 5 июня в Льговском районе Курской области ВСУ нанесли удар вблизи автозаправочной станции. В результате ранения получили мужчина 55 лет и женщина 64 лет. Под Льговом поврежден бензовоз.

Накануне за сутки над Курской областью сбили более сотни беспилотников ВСУ. 68-летний курянин погиб в частном доме в результате прямого попадания снаряда. Это произошло в деревне Лещиновка Глушковского района Курской области.

По всей Курской области уже более суток, с вечера 4 июня, держится режим опасности атаки БПЛА. Силы и средства ПВО приведены в боеготовность.

В течение суток 5 июня в Глушковском районе Курской области уже дважды объявляли ракетную опасность. Авиационная опасность сохраняется по всему региону уже вторые сутки. Ее объявили еще в девятом часу утра 4 июня.

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