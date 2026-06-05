Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика5 июня 2026 8:41

За сутки над Курской областью сбили 106 БПЛА ВСУ

В результате атак погиб мужчина, есть разрушения
Светлана ВОЛКОВА
Ситуация в регионе остается сложной

Ситуация в регионе остается сложной

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, с 09:00 4 июня до 09:00 5 июня, в Курской области сбито 106 беспилотников ВСУ различного типа. 165 раз ВСУ применил артиллерию по отселенным районам и 12 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.

В результате атак в деревне Лещиновка Глушковского района Курской области погиб 68-летний мирный житель. Уничтожены дом и хозяйственные постройки.

В деревне Износково Рыльского района Курской области повреждено остекление дома. Раненых за минувшие сутки в регионе нет, сообщил глава Курской области Александр Хинштейн.