За сутки над Курской областью сбили 106 БПЛА ВСУ

Ситуация в регионе остается сложной Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, с 09:00 4 июня до 09:00 5 июня, в Курской области сбито 106 беспилотников ВСУ различного типа. 165 раз ВСУ применил артиллерию по отселенным районам и 12 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.

В результате атак в деревне Лещиновка Глушковского района Курской области погиб 68-летний мирный житель. Уничтожены дом и хозяйственные постройки.

В деревне Износково Рыльского района Курской области повреждено остекление дома. Раненых за минувшие сутки в регионе нет, сообщил глава Курской области Александр Хинштейн.