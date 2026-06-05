Дрон ВСУ атаковал АЗС под Курском, есть раненые и разрушения

Последствия удара сейчас уточняются Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

БПЛА ВСУ атаковал 5 июня территорию вблизи автозаправочной станции во Льгове Курской области, сообщает оперативный штаб региона.

При атаке ранены люди, поврежден бензовоз. Сейчас информация о последствиях уточняется.

Известно, что в результате удара ранена 64-летняя женщина. Она получила осколочные ранения груди. Контужен 55-летний мужчина.

На месте удара медики оказывают им помощь. В Правительстве региона сказали, что при необходимости доставят раненых в Курскую областную больницу.

Ранее КП сообщила, что за сутки над Курской областью сбили 106 беспилотников ВСУ. Один человек погиб, также есть разрушения в районах области. 68-летний курянин погиб в приграничном Глушковском районе Курской области - прямым попаданием снаряд попал в частный дом в деревне Лещиновка. Это произошло 4 июня.

Разрушения есть также в Рыльском районе Курской области, там повредило остекление дома.

В настоящий момент по всей Курской области с вечера 4 июня держится режим опасности атаки беспилотников. В течение суток 5 июня в приграничном Глушковском районе Курской области уже дважды объявляли ракетную опасность. Сигналы тревоги звучали дважды утром в пятницу. авиационная опасность сохраняется по всему региону уже вторые сутки подряд. Ее объявили еще в девятом часу утра 4 июня.

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