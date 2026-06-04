Атака ВСУ на Курскую область: трое ранены, повреждены дома, автомобили и АЗС

Сейчас по всей Курской области действует режим авиаопасности Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

С 09:00 3 июня до 09:00 4 июня в регионе сбито 139 беспилотников ВСУ различного типа. 190 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам области и 18 раз беспилотники атаковали территорию области с помощью взрывных устройств.

В результате атак в селе Калиновка Хомутовского района Курской области пострадал мужчина и три автомобиля повреждены. В районном центре Хомутовка поврежден фасад дома и выбиты стекла.

В городе Рыльске у заправки ранен мужчина. В автомобиле повреждены кузов и остекление. Повреждена также заправочная колонка. В поселке Глушково Глушковского района Курской области также пострадал мужчина. Все раненые госпитализированы. Врачи оказали им помощь.

В деревне Викторовка Рыльского района Курской области повреждены остекление и крыша дома. В деревне Сухая также повреждена крыша дома. В селе Ивановское тоже повреждены крыша дома, остекление.

В слободе Белой повреждены остекление и кузов автомобиля. В селе Белица в результате ударов ВСУ огонь уничтожил три домовладения. В селе Песчаное Беловского района повреждены хозпостройки.

В селе Высокое Глушковского района Курской области повреждены крыша дома и хозпостройки. В районном центре Коренево Курской области повреждены крыша дома, хозпостройки.

Погибших нет за минувшие сутки. Сейчас по всей Курской области действует режим авиаопасности. Его объявили около часа назад. также авиаопасность сохранялась по всей Курской области ночью. Тогда отбой дали только около шести часов утра, но затем возобновили вновь. Также всю минувшую ночь в Курской области сохранялась опасность атаки беспилотников. ее отменили в седьмом часу утра.

В 08.43. 4 июня в приграничном Глушковском районе Курской области звучали сирены тревоги - была объявлена ракетная опасность. Ее отменили через четыре минуты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Два жителя Курской области пострадали в результате ударов дронов ВСУ (подробнее)

3 июня под Курском в результате атаки ВСУ ранен мужчина (подробнее)

Атаки ВСУ на Курскую область: один мирный житель погиб и семь ранены (подробнее)