Два жителя Курской области пострадали в результате ударов дронов ВСУ

Фото из архива КП

В Курской области два человека получили ранения в результате атак украинских дронов. Об этом сообщает губернатор Курской области Александр Хинштейн.

В Рыльске атаке дрона ВСУ подверглась автозаправка.

- Ранен 44-летний мужчина. У него закрытая черепно-мозговая травма и акубаротравма, - отмечает глава региона.

В Глушковском районе беспилотник нанес удар по мужчине на мотоцикле. 57-летний местный житель получил серьезные осколочные ранения.

В настоящее время оба пострадавших доставлены в Курскую областную больницу.