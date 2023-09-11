«Была доброй и отзывчивой. Хотела детей»: знакомые – об отравившейся шаурмой девушке из Курской области

Фото со страницы погибшей. Фото: из соцсетей

– Она была очень доброй, классной, позитивной. Хотела семью и детей, – рассказывают знакомые о погибшей 23-летней девушке из Льгова.

6 сентября Наташа в числе 22 человек отравилась шаурмой. Большая часть пострадавших получает лечение амбулаторно, четверо находятся в областной больнице. А вот молодой медсестре специалисты помочь ничем не смогли. Наталья скончалась от инфекционно-токсического шока.

«СГОРЕЛА» МЕНЬШЕ ЧЕМ ЗА СУТКИ

– Замечательный человек! Очень понимающий и отзывчивый, – добавляют коллеги.

В 2020 году Наташа окончила местный медколледж и устроилась в медицинский центр «Земский доктор». Здесь же – в Льгове.

– Сразу после учебы начала работать у нас процедурной сестрой. Всегда выручала. Ее муж Денис тоже трудится в нашей сфере. Очень хорошая пара. Дополняли друг друга. Переживаем за него.

По словам сотрудников медцентра, в тот злополучный день четыре человека – регистратор, санитарка и две медсестры – отправились вместе на обед. Все ели шаурму, купленную в киоске на улице Гагарина. Около 16 часов практически одновременно у женщин стали проявляться признаки отравления.

– Сначала Наташе капали физраствор, чтобы интоксикацию снять. Потом повезли в Курск, в больницу имени Семашко. Там ей уже ничем не смогли помочь, хотя провели целый ряд мероприятий в полном объеме. Организм молодой девочки не отреагировал. Умереть меньше, чем за сутки! Выглядит это странно, – поделилась знакомая семьи погибшей.

Остальные три сотрудницы медцентра сейчас на больничном. Чувствуют себя неважно, но находятся дома.

Отметим, что у всех пострадавших во время ПЦР-тестирования обнаружили стафилококк.

ГОТОВИЛИ ИЗ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО МЯСА

Павильон «Шаурма на Гагарина» – известное в городе место. Работает давно, люди его знают.

– Раньше там была самая вкусная шаурма. Киоск расположен в 100 метрах от монтажного колледжа. Студенты вечно толпились, – рассказывают местные.

Вместе с тем многие горожане были и в курсе того, что мясо в заведении используют не первой свежести. Да и сами санитарные условия, в которых готовили шаурму, оставляли желать лучшего.

– Знаю точно, что они покупали курицу оптом в супермаркете. Брали по уценке, когда оставался срок годности один – два дня. Повара очень сильно солили мясо и засыпали специями. Я давно не ела их шаурму. В прошлом месяце приобрела, а она оказалась как раз такой вот соленой, – продолжает одна из наших собеседниц. – Вообще мы в шоке: почему им разрешали работать? У них ведь в киоске даже воды не было. Ее приносили из колонки, которая расположена около медицинского колледжа.

По данным регионального управления Россельхознадзора, у владельца киоска не оказалось ветеринарных сопроводительных документов на мясо. То есть для приготовления шаурмы, действительно, использовали ингредиенты неизвестного происхождения.

Кстати, цена в этом киоске была ни чуть не ниже рыночной – 150 рублей за штуку.

ОБВИНЯЕМЫХ – ПОД ДОМАШНИЙ АРЕСТ

8 сентября в Льгове по делу о смертельной шаурме задержали четырех уроженцев Таджикистана. Среди них оказались владелец торговой точки 50-летний Мансуршох Фаезов, а также трое сотрудников павильона: 23-летний племянник хозяина, студент медколледжа и по совместительству повар Шахриер Файезов, его 46-летняя мать Дилбар Сангова и 21-летний повар Парвиз Алимардонзода. Первые трое – граждане России, у Парвиза временная регистрация истекает 17 сентября. Трем мужчинам и одной женщине предъявили обвинение по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

10 сентября в Ленинском районном суде прошло заседание, на котором избрали меру пресечения задержанным.

– Не хотел, чтобы кто-то пострадал. С самого начала своей деятельности я добросовестно к ней относился. У меня здесь дом, квартира, жена, двое детей. Я не собираюсь никуда убегать. Сам приехал в Курск, в Следственный комитет. При первом звонке – явился, куда мне сказали, – заявил во время заседания владелец киоска.

Кстати, он единственный из обвиняемых в суде пытался изъясняться по-русски. Остальные общались через переводчика. Как с таким знанием языка гости из Ближнего зарубежья получили гражданство, а Шахриер учился в колледже - вопрос открытый.

Мансуршоха Фаезова, а также его племянника с матерью отправили на два месяца под домашний арест. А вот Парвиз Алимардонзода пробудет под стражей до 6 ноября.

– Плохо себя чувствую. Первый раз в жизни такое. Никогда не болел, но сегодня… Извините. Пройдет время, все встанет на свои места. Поверьте. Я всегда от души работал, выполнял свои функции. Думаю, все будет нормально. Боженька велик… Но мне жалко вот эту девушку (речь о погибшей – ред.). Больше никаких вопросов. Без комментариев, – добавил журналистам освобожденный в зале суда Мансуршох Фаезов и покинул помещение.

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