Курский суд отправил под домашний арест владельца киоска со смертельной шаурмой

Хозяин киоска. Фото: Объединенной пресс-службы судебной системы Курской области. Фото: другой источник.

9 сентября в Ленинском районном суде Курска прошло судебное заседание об избрании меры пресечения четырем уроженцам Республики Таджикистан. Они являются фигурантами дела о гибели 23-летней девушки и массовом отравлении шаурмой в городе Льгове. Пострадали 22 человека.

Трем мужчинам и одной женщине следователи предъявили обвинение по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Как сообщили в Объединенной пресс-службы судебной системы Курской области, суд отправил на два месяца под домашний арест владельца киоска Мансуршоха Фаезова. Его освободили из-под стражи в зале суда.

Аналогичное решение вынесли в отношении еще одного обвиняемого - 23-летнего Шахриера Фаезова - гражданина России, который не владеет русским языком и объясняется через переводчика. Молодой человек является студентом медколледжа, работал после учебы у своего дяди.

- Итак, на данное время в отношении двоих обвиняемых: владельца ларька Фаезова и повара-студента Фаезова, кстати, племянника хозяина ларька, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Впереди решение вопроса в отношении ещё двоих обвиняемых - мужчины и женщины - матери повара Фаезова, - добавили в Объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.

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46-летнюю Дилбар Сангову также отправили на два месяца под домашний арест.

У 21-летнего Парвиза Алимардонзода оказалась временная регистрация во Льгове Курской области. Она заканчивается 17 сентября. Суд заключил его под стражу до 6 ноября 2023 года.

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