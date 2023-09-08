Хозяйка киоска фастфуда из Льгова: «Мясо для шаурмы покупаем в супермаркетах»

В Курской области 22 человека отравились шаурмой Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Несмотря на массовое отравление в Льгове Курской области, горожане к шаурме не охладели. По словам местных предпринимателей, поток покупателей за последние сутки не снизился. Однако и клиенты, и продавцы, и собственники торговых точек активно обсуждают случившееся в павильоне на улице Гагарина.

Свыше двух десятков человек попали в больницу после того, как съели шаурму из этого киоска. К сожалению, 23-летней девушке медики помочь не смогли. Она скончалась от инфекционно-токсического шока. По данным санитарных врачей, у всех отравившихся во время ПЦР-тестирования обнаружили стафилококк. Параллельно сотрудники местного управления Россельхознадзора выяснили, что у хозяина шаурмичной не было ветеринарных сопроводительных документов на мясо и колбасные изделия.

«Начинать нужно с сетевых магазинов»

- Я работаю в этой отрасли девять лет, - поделилась с нами хозяйка одной из местных точек быстрого питания. - И мне кажется, что начинать нужно с супермаркетов, потому что они нередко продают некачественный товар. Мы закупаем небольшие партии продуктов в магазинах, никаких оптовых поставок нет. Никто не ездит в деревню покупать кур. Например, есть у нас мясной павильон рядом с автостанцией. Хожу туда. Купила килограмм, пожарила, реализовала. На следующий день беру новую партию. Никаких больших объемов: оно не расходится. Свинины в день уходит килограмма два - два с половиной, курятины - побольше. Кстати, магазинную и готовить гораздо проще, чем домашнюю: лучше прожаривается. В нашем киоске нет вот этого большего вертела, на который нанизано мясо. Жарим его на гриле, разбираем, складываем в холодильник, чтобы ничего не испортилось. Если честно, я до сих пор не могу понять, как можно отравиться шаурмой?! Хоть убейте меня, не понимаю. Утром нарезаешь все свежее. Майонез привозят поставщики. Так что повторю: надо начинать с супермаркетов. Буквально неделю назад зашла в один, а там куры по акции. Спрашиваю: «А что с ними?». В ответ: «Да вот что-то пришли покрытые плесенью». Так они их ночью в уксусе вымочили, а потом продавали по 200 рублей за штуку. Я не рискну такое брать, а другой, возможно, решится.

По словам нашей собеседницы, в Льгове раньше таких диких случаев не происходило. Да и к павильону «Шаурма на Гагарина» вопросов не возникало. Улица хорошая, проходная, клиентов много. На качество не жаловались. Торговали сами хозяева - Мансуршох Тешаевич Фаезов и его жена.

- Они вроде куриное филе в супермаркете покупали. И вертел у них стоял, то есть мясо весь день на прилавке было. Хотя даже если оно залежалось, ну убери его. Насколько должен быть пропавшим продукт, чтобы вызвать такой эффект? Ну и к покупателям вопрос: когда ешь, неужели не чувствуешь запах тухлятины?!

«На месте отравившихся могли быть мы»

Впрочем, и сами клиенты в мнениях разделились. Кто-то пишет:

- Брала там шаурму давно, сразу почувствовала, что мясо не свежее. Оно было соленое и вымоченное. Удивилась: для чего мясо просаливалось? В итоге не стала есть, выбросила.

Другая посетительница, Ирина Евдокимова, добавляет:

- 5 сентября купила там же шаурму вечером, в итоге отравилась. Ну слава Богу, ничего серьезного.

А еще одна покупательница рассказала «КП - Курск», что является постоянным клиентом этой шаурмичной еще со школьных лет (примерно с 2017-го):

- Шаурма там, по-моему, самая вкусная. А уж сравнить мне есть с чем. Я пробовала разную во всех точках Льгова плюс в некоторых в Курске. В шаурмичной на Гагарина все, как по мне, прозрачно. Большое окно, через которое виден процесс. Например, когда продавец готовил, он всегда доставал и надевал новые целлофановые перчатки. Далее, чтобы взять/отдать деньги - снимал их и потом надевал снова. Помню даже такую ситуацию, когда готовая шаурма выпала из его рук на пол, он не стал трогать ее, приготовил мне новую, а после ту, что упала, выкинул в мусор, - делится Виктория.

Что касается самого мяса, то наша собеседница подтверждает версию с супермаркетом:

- Пару раз сама была свидетелем того, что мужчина, который, я так понимаю, хозяин шаурмичной, покупал целую тачку в расположенном рядом магазине. Не могу сказать, где оно приобреталось в последнее время (не видела лично), но мне оно всегда казалось аппетитным. А подносы - чистыми.

А еще Виктория добавляет:

- Не могу никого оправдать. Я не знаю, как изнутри велся этот бизнес, но как постоянный клиент нахожусь в недоумении. Ну не может же быть такого, что больше шести лет кормили, кормили, все были довольны - а тут взяли и отравили полгорода... И что, самое интересное, в комментариях сразу же люди, как звери, напали: «Вот, там тухлятинка была» или «Мясо воняло, выкидывали». А что же все молчали? Где все были, пока не случилась эта ситуация?

Безусловно, жалко всех людей, которые получили проблемы со здоровьем и, конечно же, родных умершей девушки... Надеюсь, скоро все станет ясно. Если мясо действительно покупалось в супермаркетах, возможно, проверят и их. Поэтому ждем результатов, так как переживаем и не находим места со вчерашнего дня. Потому что есть понимание, что на месте этих людей могли оказаться и мы...

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