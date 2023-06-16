Под Курском в результате взрыва беспилотника ранен человек

О ЧП сообщил глава региона Роман Старовойт Фото: Светлана ВОЛКОВА

В селе Коренево Курской области на территорию частного дома упал беспилотник ВСУ.

В результате взрыва один из местных жителей получил легкие осколочные ранения. Врачи бригады скорой на месте оказали ему помощь, от госпитализации пострадавший отказался.

- Также взрывом повреждены окна дома. Обязательно поможем владельцу все восстановить, - сказал губернатор Курской области Роман Старовойт.

Ранее КП сообщала, что поселок Глушково Курской области 14 июня попал под обстрел со стороны Украины. Зафиксировано семь прилетов.

Два человека получили осколочные ранения средней степени тяжести. Пострадавших госпитализировали.

Ночью 16 июня произошел пожар на территории «Бел-Поль» в Курском районе. Предприятие – один из крупнейших производителей одеял и подушек с разными наполнителями.

Специалисты из силовых ведомств подтвердили информацию о том, что пожар на территории предприятия «Бел-Поль» произошел из-за беспилотника ВСУ. Об этом сообщил глава региона.