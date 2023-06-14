Два человека ранены в результате обстрела ВСУ райцентра в Курской области

Фото разрушений в Глушково выложил в соцсети губернатор региона Фото: из соцсетей

Поселок Глушково Курской области 14 июня попал под обстрел со стороны Украины. Зафиксировано семь прилетов.

Два человека получили осколочные ранения средней степени тяжести. Сейчас они находятся в Глушковской центральной районной больнице, им оказывают необходимую помощь. В ближайшее время они будут переведены в областную больницу.

Разбиты окна и балконы в двух многоквартирных домах, а также окна, фасады и крыши двух частных домовладений, четыре автомобиля. Повреждены детский сад, районный Дом культуры и два административных здания. Часть Глушково осталась без электроснабжения.

- Наши пограничники сбили над поселком беспилотный летательный аппарат, который предназначался для корректировки огня по населенному пункту. Благодарю за работу! - сказал глава региона Роман Старовойт.

Приграничные населенные пункты Глушковского района Курской области 14 июня утром вновь были обстреляны со стороны Украины.

В поселке Теткино на спиртзаводе есть разрушения технологических линий, нарушено электроснабжение.

13 июня утром со стороны Украины обстреливали поселки Глушково и Теткино в приграничном Глушковском районе Курской области.