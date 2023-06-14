14 июня ВСУ обстреляли три села в Курской области

Об очередном обстреле рассказал глава региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

Приграничные населенные пункты Глушковского района Курской области 14 июня утром вновь были обстреляны со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

В поселке Теткино на спиртзаводе есть разрушения технологических линий, нарушено электроснабжение.

Также под обстрел попали села Коровяковка и Попово-Лежачи. Здесь обошлось без повреждений, сказал глава региона.

Ранее КП сообщала, что 13 июня утром со стороны Украины обстреливали поселки Глушково и Теткино в приграничном Глушковском районе Курской области.

Всего в Глушково было зафиксировано 12 прилетов. К счастью, никто не пострадал.

Повреждено около десяти жилых домов, в одном из них разрушения значительные, несколько административных зданий, два автомобиля. Снаряд также попал в местный кинотеатр "Мир".