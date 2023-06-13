В курском поселке Глушково 13 июня снаряд попал в кинотеатр

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил подробности утренних обстрелов поселка Глушково.

Всего зафиксировано 12 прилетов. К счастью, никто не пострадал.

Повреждено около десяти жилых домов, в одном из них разрушения значительные, несколько административных зданий, два автомобиля. Снаряд также попал в кинотеатр.

- Подомовой обход продолжается. Всем обязательно окажем помощь в восстановлении, - добавил глава региона.

Ранее КП сообщала, что с раннего утра 13 июня со стороны Украины обстреливают поселки Глушково и Теткино в приграничном Глушковском районе Курской области.