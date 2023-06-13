С раннего утра 13 июня со стороны Украины обстреливают поселки Глушково и Теткино в приграничном Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. - На данный момент в Теткино пострадало девять домов, два из них загорелись. Нарушено газо- и электроснабжение. Поврежден автомобиль. Пострадавших нет. В поселке Глушково повреждены несколько домов. Прямо сейчас ВСУ продолжают обстреливать район. Подробности сообщу позднее, - сказал глава региона. До этого КП сообщала, что в приграничном поселке Теткино Глушковского района Курской области 9 июня ВСУ сбросили взрывное устройство. В результате поврежден один жилой дом: в нем выбиты окна. 9 июня днем в Курске в районе нефтебазы упал беспилотник. Он рухнул на территории резервуарного парка, не вызвав никаких повреждений и разрушений на объекте.