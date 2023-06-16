Склад под Курском мог загореться в результате атаки беспилотника

Пожар произошел примерно в половине третьего ночи Фото: с личной страницы в соцсети.

Как уже сообщала КП, ночью 16 июня произошел пожар на территории «Бел-Поль» в Курском районе. Предприятие – один из крупнейших производителей одеял и подушек с разными наполнителями.

На место прибыли подразделения пожарной охраны, которые подтвердили возгорание на складе хранения продукции и в административном здании. Они ликвидировали открытое горение, в настоящий момент ведется разбор конструкций на месте пожара и ликвидация последствий.

Спецслужбы проверяют версию возможной атаки вражеского беспилотника, отметил губернатор Курской области Роман Старовойт.

- Благодарю наших парней из Главного управления МЧС России по Курской области, областной Противопожарной службы и Аварийно-спасательной службы комитета региональной безопасности за оперативную и слаженную работу! - сказал глава региона Роман Старовойт. - Обязательно окажем предприятию всю необходимую поддержку. Дал поручение коллегам проработать вопрос с руководством «Бел-Поля». Важно оперативно провести экспертизу, оценить ущерб и включить предприятие в специальный реестр.