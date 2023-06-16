Под Курском горит склад на площади две тысячи квадратных метров

Пострадавших нет Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Как сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Курской области Александр Мезенцев, 16 июня в 02.29. в службу спасения поступил сигнал о возгорании склада хранения пуха в Курском районе:

- Силы и средства для тушения были направлены по повышенному рангу. В 03.36. была локализация на площади две тысячи квадратных метров.

Пожарные продолжают сейчас ликвидировать возгорание.

В тушении задействованы несколько десятков специалистов и 16 единиц техники, в том числе шесть единиц - специальной.

На место происшествия были направлены пожарные ПСЧ №32 Курского района, ПСЧ №2, ПСЧ №5, ПСЧ №4 Курска, СП СЧ №1 Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

Горят два здания, административное и производственное. Пострадавших нет.