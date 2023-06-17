Сколько в среднем живут в Курской области? КП выяснила, кого считать долгожителем

В регионе разработали программу по повышению рождаемости до 2025 года, которая сейчас находится на согласовании в Минсоцзащите и труда РФ Фото: Светлана ВОЛКОВА

«КП» выяснила в цифрах, как поменялась демографическая ситуация в Курской области за последние три года.

Население Курской области сократилось

- Текущая демографическая ситуация в Курской области характеризуется естественной убылью населения, как и в целом в Российской Федерации, - рассказали «Комсомолке» в министерстве социального обеспечения, материнства и детства региона.

По оценке Курскстата с учетом новых данных, полученных в результате переписи населения в 2020 году, численность населения региона на 1 января этого года составила 1067,03 тысяч человек.

Для сравнения среднегодовая численность населения в прошлом, 2022 году, с учетом переписи населения была больше - 1072,5 тысяч человек.

То есть население региона всего за год уменьшилось примерно на одну улицу или 20 пятиэтажек.

Но есть и хорошие новости. Всего в Курской области сейчас проживает почти 205 тысяч детей, это около 20 процентов населения.

Каждый пятый ребенок — из многодетной семьи

Начиная с 2009 года, в регионе ежегодно увеличивалось число многодетных семей. Если в 2019 году их было 10 тысяч, то сегодня - уже почти 12 тысяч. В многодетных семьях Курской области растет сейчас почти 40 тысяч юных курян. То есть каждый пятый ребенок в регионе — из многодетной семьи.

Понятно, что таким семьям было бы непросто без помощи государства.

Во многом решиться на третьего и последующего ребенка помогают, конечно, социальные меры поддержки этой категории семей, не скрывают чиновники. В том числе и различные выплаты и льготы.

Список их немал. А с 1 января этого года произошли некоторые изменения, которые также по задумке должны облегчить жизнь многодетных:

- теперь многодетной считается семья, в составе которой есть трое и более детей в возрасте до 18 лет и дети, достигшие совершеннолетия, обучающиеся по очной форме обучения в образовательных организациях (за исключением организаций дополнительного образования) до окончания такого обучения, но не дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет;

- областной материнский капитал платят не только на третьего, но и на каждого из последующих детей;

- многодетным семьям региона дают компенсацию в 200 тысяч рублей взамен земельного участка. Деньги можно потратить на улучшение своих жилищных условий;

- многодетные родители, воспитывающие трех-четырех детей, получат компенсацию 10% от стоимости платного обучения в учреждениях среднего профессионального образования, компенсация в 15% суммы будет доступна семьям с пятью-семью детьми, а родители, имеющие восемь и более детей, вправе рассчитывать на компенсацию в 50%.

Возможно, по курским меркам вы уже долгожитель

В министерстве здравоохранения Курской области рассказали, что показатель ожидаемой продолжительности жизни при рождении в 2022 году за последние два года по официальным данным вырос на 2,83 года. То есть в среднем среднестатистический курянин живет сейчас чуть более 71 года. Мужчины, как правило, в среднем - меньше, женщины - больше.

По официальным данным общий коэффициент смертности в регионе последние три года только снижается. Так, в прошлом году он упал по сравнению с 2021-м на 24,4% и составил 16,4 на тысячу населения.

По оперативным данным за пять месяцев 2023 года цифра еще меньше - 13.9 на тысячу населения.

КСТАТИ

Но есть в регионе и настоящие долгожители. Правда, их единицы.

Например, недавно свой 100-летний юбилей отметил курянин Евгений Андреевич Карякин, участник Великой Отечественной войны.

Война застала Евгения Андреевича на Украине, куда он переехал с родителями.

С 1944 года Евгений Карякин воевал на 1-м Украинском фронте, был телефонистом в авиационном полку №98.

В мирное время юбиляр 50 лет проработал на заводе «Аккумулятор» в должностях главного механика и начальника цеха №15.