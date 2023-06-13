Курянин Евгений Карякин отметил столетний юбилей

Свой 100-летний юбилей отметил курянин Евгений Андреевич Карякин, участник Великой Отечественной войны.

Война застала Евгения Андреевича на Украине, куда он переехал с родителями.

С 1944 года Евгений Карякин воевал на 1-м Украинском фронте, был телефонистом в авиационном полку №98.

В мирное время юбиляр 50 лет проработал на заводе «Аккумулятор» в должностях главного механика и начальника цеха №15. Награжден медалью Президиума Верховного Совета «За доблестный труд».

Поздравить Евгения Андреевича с юбилеем приехал председатель комитета социальной защиты населения города Сергей Брежнев.