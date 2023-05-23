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В Липецкой области продолжается регистрация на молодёжный образовательный форум «Область будущего», который в этом году впервые пройдет в рамках платформы Росмолодежь.События. Организатором мероприятия выступают правительство Липецкой области и Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь). «Молодежный форум стал для региона уже традиционным событием. Это очень интересная история. Участники проходят серьезный образовательный и практический интенсив, а мы получаем обратную связь от молодежи – свежие идеи и предложения, как сделать регион лучше», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Область будущего» выступит в статусе окружного форума. Около 300 участников в возрасте от 16 до 35 лет со всего Центрального федерального округа объединятся на липецкой земле для создания новой IT-среды. С 18 по 28 июля для них будет организована образовательная программа, в рамках которой будут рассмотрены лучшие практики использования информационно-коммуникационных технологий и выработаны предложения по их совершенствованию. Участники прокачают свои навыки в сфере IT, обменяются опытом с коллегами из разных регионов и получат полезные контакты. Также предусмотрена полезная внеучебная деятельность.

Форум будет состоять из двух смен. Смена «IT-ГОРОД» пройдет с 18 по 21 июля для молодёжи, желающей ознакомиться или реализовывать себя в программировании, разработке приложений, участников киберспортивных организаций и дисциплин, специалистов в области дата-саентист, дата-инженеров и аналитиков, Python и Java-разработчиков, а также специалистов кибербезопасности и начинающих разработчиков социально-ориентированных IT-инструментов. С 25 по 28 июля смена «IT-ИСКУССТВО» соберет молодых представителей цифрового искусства, индустрии дизайна виртуальных миров, VR/AR-разработчиков веб-дизайнеров, графических дизайнеров, моушн- и геймдизайнеров.

В этом году «Область будущего» станет точкой отсчёта и обсуждения передовых разработок и проведёт линию «от технологий до их практической реализации». Также в рамках форума пройдет Всероссийский конкурс молодёжных проектов, участники которого смогут получить до 1 млн рублей на поддержку социально значимых проектов.

Регистрация на форум доступна на сайте. Информация о проведении мероприятий форума размещается на официальных интернет-ресурсах: на сайте областьбудущего.рф, в группах в социальной сети «ВКонтакте» – «Молодежь Липецкой области» и «Форум «Область будущего».

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.