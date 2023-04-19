Курянам начали вручать удостоверения «Почетный житель приграничья»

В приграничье региона постоянно происходят обстрелы Фото: с личной страницы в соцсети.

18 апреля в Доме Советов прошла церемония вручения удостоверений «Почетный житель приграничья».

Их получили представители добровольцев и волонтеров из Глушковского, Беловского и Кореневского районов, внесшие значительный вклад в поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, пояснили в Правительстве региона.

- В приграничных районах сохраняется напряженная ситуация, они практически ежедневно подвергаются обстрелам со стороны Украины. Многие куряне, и особенно жители приграничья, не остались равнодушными в сложившейся ситуации, – отметил Роман Старовойт.

Удостоверение «Почетный житель приграничья» дает право жителям приграничных районов Курской области на получение единовременной денежной выплаты в размере 30 тысяч рублей, а также на присвоение звания «Ветеран труда Курской области».

Напомним, что уже год в Курской области действует "желтый" уровень террористической опасности.

Это второй уровень по установленной шкале. Всего их три: повышенный — синий, высокий — желтый и последний, критический — красный. В связи с этим на территории области установлены контрольные пункты наблюдения, где находятся военные и полиция. Они необходимы для дополнительной безопасности, в том числе, контроля транспортного потока на границе с Украиной. Усилено патрулирование населенных пунктов.

15 апреля в результате очередного обстрела ВСУ в поселке Теткино Глушковского района Курской области загорелись дом и сарай на территории частного домовладения. По предварительной информации пострадавших, к счастью, нет. Улица Ленина оказалась в поселке обесточена.

Также в этот день из-за обстрелов частично были обесточены поселок Теткино и соседнее село Попово-Лежачи.

- В Курске не будут проводить парад на 9 мая из соображений безопасности, - об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Глава региона уточнил, что мера эта предпринята в соответствии с решениями, к которым пришли во взаимодействии с федеральными коллегами, "теми, кто обеспечивает безопасность в Курской области".