ВСУ в третий раз за сутки обстреляли Глушковский район Курской области

В результате очередного обстрела ВСУ в поселке Теткино Глушковского района Курской области загорелись дом и сарай на территории частного домовладения. По предварительной информации пострадавших, к счастью, нет. Улица Ленина обесточена.

- В обязательном порядке окажем всю необходимую помощь владельцам, - пообещал глава региона.

Ранее КП сообщала, что 15 апреля из-за обстрелов частично были обесточены поселок Теткино и соседнее село Попово-Лежачи. Энергетики приступили к устранению повреждений.

До этого одно домовладение пострадало в поселке Краснооктябрьский Глушковского района Курской области 13 апреля в результате обстрела со стороны Украины.

- Зафиксировано пять прилетов. Пострадавших нет, но осколками посечен фасад, окна и кровля дома. После оценки повреждений обязательно поможем хозяевам, - сообщил губернатор региона Роман Старовойт.