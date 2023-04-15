15 апреля ВСУ обстреляли приграничье Курской области

Об атаке сообщил Роман Старовойт Фото: Светлана ВОЛКОВА

15 апреля ВСУ дважды обстреляли приграничные территории Глушковского района Курской области. Пострадавших и разрушений нет.

- Из-за обстрелов частично обесточены поселок Теткино и соседнее село Попово-Лежачи. Энергетики приступили к устранению повреждений, - сообщил губернатор региона.

Ранее КП сообщала, что одно домовладение пострадало в поселке Краснооктябрьский Глушковского района Курской области 13 апреля в результате обстрела со стороны Украины.

- Зафиксировано пять прилетов. Пострадавших нет, но осколками посечен фасад, окна и кровля дома. После оценки повреждений обязательно поможем хозяевам, - сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Ранее КП сообщала, что в Курске не будут проводить парад на 9 мая из соображений безопасности, об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.