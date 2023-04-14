13 апреля ВСУ обстреляли курский поселок

Одно домовладение пострадало в поселке Краснооктябрьский Глушковского района Курской области 13 апреля в результате обстрела со стороны Украины.

- Зафиксировано пять прилетов. Пострадавших нет, но осколками посечен фасад, окна и кровля дома. После оценки повреждений обязательно поможем хозяевам, - сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Ранее КП сообщала, что в Курске не будут проводить парад на 9 мая из соображений безопасности, об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Глава региона уточнил, что мера эта предпринята в соответствии с решениями, к которым пришли во взаимодействии с федеральными коллегами, "теми, кто обеспечивает безопасность в Курской области".