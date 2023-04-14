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НовостиПолитика14 апреля 2023 8:22

13 апреля ВСУ обстреляли курский поселок

Пострадавших нет
Ольга ДАНИЛОВА

Одно домовладение пострадало в поселке Краснооктябрьский Глушковского района Курской области 13 апреля в результате обстрела со стороны Украины.

- Зафиксировано пять прилетов. Пострадавших нет, но осколками посечен фасад, окна и кровля дома. После оценки повреждений обязательно поможем хозяевам, - сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Ранее КП сообщала, что в Курске не будут проводить парад на 9 мая из соображений безопасности, об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Глава региона уточнил, что мера эта предпринята в соответствии с решениями, к которым пришли во взаимодействии с федеральными коллегами, "теми, кто обеспечивает безопасность в Курской области".