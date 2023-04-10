Губернатор Курской области отменил военный парад 9 мая

В регионе пройдут другие торжественные мероприятия Фото: Светлана ВОЛКОВА

- В Курске не будут проводить парад на 9 мая из соображений безопасности, - об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Глава региона уточнил, что мера эта предпринята в соответствии с решениями, к которым пришли во взаимодействии с федеральными коллегами, "теми, кто обеспечивает безопасность в Курской области".

Ранее такое же решение об отмене парада и праздничных мероприятий в честь Дня Победы принял губернатор соседней Белгородской области Вячеслав Гладков.

Вместе с тем в регионе пройдут другие торжественные мероприятия, посвященные годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, что уже год в Курской области действует "желтый" уровень террористической опасности.

- Это второй уровень по установленной шкале. Всего их три: повышенный — синий, высокий — желтый и последний, критический — красный, - пояснил глава региона. - В связи с этим на территории области установлены контрольные пункты наблюдения, где будут находиться военные и полиция. Они необходимы для дополнительной безопасности, в том числе, контроля транспортного потока на границе с Украиной. Усилено патрулирование населенных пунктов.