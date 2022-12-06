В Курске продолжают ликвидировать последствия пожара на аэродроме

Густой дым от возгорания было видно из центра города Фото: предоставлено пресс-службой

В Курске спецслужбы продолжают ликвидацию последствий пожара на нефтенакопителе аэродрома. По информации губернатора Курской области Романа Старовойта, объект был атакован ранним утром 6 декабря беспилотником ВСУ.

Помогает ликвидировать возгорание на аэродроме Московская железная дорога. На место ЧП были отправлены три пожарных поезда, в каждом по две цистерны с 120 тоннами воды и более пяти тонн пенообразователя.

К счастью, в результате возгорания никто не пострадал.

Из-за возгорания 6 декабря отменены занятия в двух курских школах: в поселке Халино и школе-интернате в поселке имени Маршала Жукова.

Утром 6 декабря в администрации региона принято решение продлить в Курской области желтый уровень террористической опасности еще на 15 суток.

5 декабря ВСУ вновь продолжили обстрел приграничных территорий Курской области. Под огонь противника снова попали поселки Теткино и Гуево. Обошлось без жертв, но населенные пункты на какое-то время остались без света. Ремонтные бригады восстановили электроснабжение в течение нескольких часов.

Ранее Минобороны России сообщило о нанесении утром 5 декабря киевским режимом в целях выведения из строя российских самолетов Дальней авиации, ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» Саратовской области.

«Средствами противовоздушной обороны ВКС России, летевшие на малой высоте украинские БПЛА были перехвачены. В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов», - сообщили в Минобороны России.

Утром 5 декабря на военном аэродроме Дягилево, расположенном на окраине Рязани, прогремел мощный взрыв.

В результате происшествия погибли три человека, пятеро пострадали. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, повреждения получил один из стоявших недалеко самолетов.