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НовостиПолитика5 декабря 2022 15:09

5 декабря ВСУ обстреляли два поселка в Курской области

Предварительно повреждены около 20 частных домов
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Об обстрелах приграничья сообщил губернатор Курской области

Об обстрелах приграничья сообщил губернатор Курской области

Фото: Светлана ВОЛКОВА

5 декабря ВСУ вновь продолжили обстрел приграничных территорий Курской области. Под огонь противника снова попал поселок Теткино, здесь насчитан 21 прилет. Благодаря оперативно сработавшей системе оповещения пострадавших нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Однако есть попадание в газовую линию. Кроме того, почти во всем поселке нарушено электроснабжение. Предварительно повреждены около 20 частных домов: осколками посечены фасады, кровля, разбиты оконные стекла.

Еще один удар пришелся на суджанский поселок Гуево. Там предварительно зафиксировано 13 прилетов. Пострадавших и разрушений нет, однако из-за обстрела здесь также нарушено энергоснабжение.

Аварийные бригады готовятся устранить последствия обстрелов в самые ближайшие сроки.