ВСУ с помощью беспилотника атаковали курский аэродром

Пострадавших нет Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

6 декабря Курская область снова была атакована ВСУ. На этот раз пострадал курский аэродром. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

- В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель. Пострадавших нет. Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте, - сказал глава региона.

Вчера, 5 декабря, ВСУ вновь продолжили обстрел приграничных территорий Курской области. Под огонь противника снова попал поселок Теткино, здесь насчитан 21 прилет. Благодаря оперативно сработавшей системе оповещения пострадавших нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Однако есть попадание в газовую линию. Кроме того, почти во всем поселке нарушено электроснабжение. Предварительно повреждены около 20 частных домов: осколками посечены фасады, кровля, разбиты оконные стекла.

Еще один удар пришелся на суджанский поселок Гуево. Там предварительно зафиксировано 13 прилетов. Пострадавших и разрушений нет, однако из-за обстрела здесь также нарушено энергоснабжение.