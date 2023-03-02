При обстреле курского поселка Теткино один человек погиб, один получил ранения

Архивное фото из телеграм-канала Романа Старовойта.

При обстреле в поселке Теткино Глушковского района ранение получили двое мужчин, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

- Один из них, к сожалению, скончался до приезда скорой помощи. Приношу глубокие соболезнования родным и близким. Второй госпитализирован с ранениями средней тяжести, ему экстренно оказывается вся необходимая помощь, - пояснил глава региона.

В целом зафиксировано пять прилетов. По предварительным данным, осколки повредили три домовладения. Кроме того, нарушено электроснабжение поселка. Более подробная информация появится после подомового обхода.

Напомним, об обстреле села Теткино со стороны Украины стало известно утром четверга, 2 марта. Вооруженные силы РФ наносили ответные удары.

Ранее ВСУ обстреляли три района Курской области: Кореновский, Суджанский и Глушковский. Пострадавших и разрушений не было. Однако возникли перебои с энергоснабжением. Обесточенными оказались восемь населенных пунктов. Ситуацию исправили в тот же день.