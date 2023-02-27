Со стороны Украины обстреляли Глушковский район Курской области

Архивное фото со страницы Романа Старовойта. Фото: Предоставлено

Губернатор Роман Старовойт сообщил о новом обстреле Глушковского района с территории Украины в понедельник, 27 февраля. Пострадавших и разрушений, по его словам, нет.

- Поселок Теткино и село Попово-Лежачи обесточены. Аварийные бригады в ближайшее время устранят повреждения, - пояснил глава региона.

Ранее ВСУ обстреляли приграничные территории Кореновского и Суджанского районов. Перебои с энергоснабжением возникли в восьми населенных пунктах. К ремонтным работам приступят, как только это станет безопасно.

В последний раз Глушковский район попал под обстрел в воскресенье, 26 февраля. Пострадавших и разрушений не было. Без электричества осталось село Алексеевка.