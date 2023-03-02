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НовостиПолитика2 марта 2023 8:29

Под обстрел ВСУ попал курский поселок Теткино: есть пострадавшие

Вооруженные силы РФ наносят ответный удар
Евгения Полухина

Поселок Теткино Глушковского района Курской области сейчас находится под обстрелом ВСУ. По предварительной информации, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

- Наши вооруженные силы наносят ответный удар. По предварительной информации, есть пострадавшие. Аварийно-спасательные службы готовы оказать оперативную помощь. Более подробную информацию расскажу позже, - пояснил Старовойт.

Напомним, в понедельник, 28 февраля, под обстрел попали три района Курской области: Кореновский, Суджанский и Глушковский. Пострадавших и разрушений не было. Однако возникли перебои с энергоснабжением. Обесточенными оказались восемь населенных пунктов. Ситуацию исправили в тот же день.