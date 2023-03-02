Под обстрел ВСУ попал курский поселок Теткино: есть пострадавшие

Поселок Теткино Глушковского района Курской области сейчас находится под обстрелом ВСУ. По предварительной информации, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

- Наши вооруженные силы наносят ответный удар. По предварительной информации, есть пострадавшие. Аварийно-спасательные службы готовы оказать оперативную помощь. Более подробную информацию расскажу позже, - пояснил Старовойт.

Напомним, в понедельник, 28 февраля, под обстрел попали три района Курской области: Кореновский, Суджанский и Глушковский. Пострадавших и разрушений не было. Однако возникли перебои с энергоснабжением. Обесточенными оказались восемь населенных пунктов. Ситуацию исправили в тот же день.