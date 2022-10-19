- На данный момент введение новых ограничений, в том числе, на передвижение в целом по региону и за его пределы не введено, - пояснил Роман Старовойт Фото: Светлана ВОЛКОВА

КП уже сообщала, что с 19 октября в связи с Указом Владимира Путина в регионе вводится средний уровень реагирования.

- Никаких ограничений на въезд и выезд из Курской области после Указа Президента о среднем уровне реагирования нет. Более подробные разъяснения, в связи с опубликованием Указа Президента, даст сегодня глава региона, - сообщили в Доме Советов 19 октября.

Как стало известно КП, первое заседание штаба по исполнению Указа Президента РФ в Курской области пройдет 20 октября. На нем примут меры оперативного реагирования, связанные с безопасностью в регионе.

- На данный момент введение новых ограничений, в том числе, на передвижение в целом по региону и за его пределы не введено. В приграничных территориях, как и прежде, действует пропускной режим. Буду держать в курсе о всех принимаемых мерах! - сказал глава Курской области Роман Старовойт.

Указ «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756» подписан 19 октября Владимиром Путиным.

Как пояснили в администрации региона, это дает дополнительные полномочия главе региона в реализации следующих мер:

а) усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;

б) введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;

в) временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений;

г) введение и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней;

д) ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра;

е) введение контроля за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны.

В Указе говорится, что в рамках режима органы исполнительной власти осуществляют полномочия по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики, в органах исполнительной власти этих субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления, отдельных мероприятий по территориальной обороне, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения.

В остальных регионах Центрального и Южного федеральных округов глава государства ввел повышенный уровень готовности. В других субъектах – базовый. Кроме того, военное положение установили в Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях.

18 октября под обстрел ВСУ попали приграничные села Суджанского района. Об этом у себя в соцсетях сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

- В Гуево пострадал один из жилых частных домов и сарай. Есть повреждения крыш и фасадов нескольких домов в селе Гончаровке, по сути, окраины города Суджи. Один из домов серьезно прошит осколками. Сейчас идет подворовый обход, уточняем нанесенный ущерб. Вся необходимая помощь жителям будет оказана в кратчайшие сроки, - сказал глава региона.

18 октября были также обстреляны поселок Теткино и село Попово-Лежачи. Пострадала женщина.

- По нашим приграничным пунктам было больше шести прилетов со стороны Украины. Легко ранена местная жительница: осколки стекла попали в лицо. Ей уже оказана помощь, она направляется домой. Снаряды попали в сгоревший ранее жилой дом, остальные удары легли в огороды. Местами были перебиты провода, но специалисты уже восстановили электроснабжение, - сообщил губернатор.