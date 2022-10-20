Главные новости Курска на 20 октября 2022 года: введение режима в регионе в связи с Указом Владимира Путина, ограничение движения и отключение света

Электричества не будет в Железнодорожном округе Фото: Светлана ВОЛКОВА

20 октября на оперштабе в Курской области примут меры оперативного реагирования, связанные с безопасностью в регионе.

КП уже сообщала, что с 19 октября в связи с Указом Владимира Путина в регионе вводится средний уровень реагирования.

В Указе говорится, что в рамках режима органы исполнительной власти осуществляют полномочия по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики, в органах исполнительной власти этих субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления, отдельных мероприятий по территориальной обороне, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения.

В остальных регионах Центрального и Южного федеральных округов глава государства ввел повышенный уровень готовности. В других субъектах – базовый. Кроме того, военное положение установили в Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях.

В Курске с 20 октября на некоторых участках автомобильных дорог временно ограничат движение. В комитете дорожного хозяйства сообщают, это связано с тем, что Курскводоканал будет проводить аварийно-ремонтные работы на сети канализаций.

Так, с 09:00 20 октября до 21:00 01 ноября временно будет прекращено движение транспорта на участке улицы Энгельса по крайней правой полосе в районе дома № 171, а также по дублеру улицы Энгельса в районе дома № 148.

Временно ограничат движение транспорта с 09:00 20 октября до 21:00 20 ноября и на участке улицы Ендовищенской от улицы Урицкого до дома № 5 по улице Береговой.

Помимо этого, временно будет прекращено движение автомобилей на участке улицы Володарского от дома № 22 до дома № 48 с 08:00 20 октября до 20:00 29 октября. Причина — строительство кабельной линии на десять киловольт.

В Курске пройдут очередные плановые работы в электрических сетях. В связи с этим отключат электричество в Железнодорожном округе города. Так, без света останутся дома по адресам:

С 24 по 28 октября с 09-30 до 16-00:

Новоселовка 32-64, 17-37

2-я Новоселовка 46-66

26 октября 2022 с 13-30 до 16-30:

Малых 84-180, 45-123

3-й Раздельный переулок 1-21

2-й Раздельный переулок 2-14, 1-13

Кривецкая 22-84, 23-93

Подвойского 20-96, 25-91

Петропавловский переулок 1-5

Васильевский переулок 2-28, 1-29

Сеймская 2-63, 2-48

Котлякова 2-90, 1-85

Киевская 2-76, 1-55

Ивановский переулок 1-7, 2-8

Минская

Брянская

Гомельская

Земляничная

Телефон для справок: 26-32-10

С 24 по 28 октября в Сеймском и Центральном округах электричество отключать не будут.

Телефоны для справок: 37-31-28; 32-40-89.