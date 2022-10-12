Главные новости Курска на 12 октября 2022 года: благоустройство города, состояние пострадавших при обстреле и сбор вещей для военных

Курян призывают приносить для военных вязаные шарфы, шапки, носки, перчатки, жилетки Фото: Светлана ВОЛКОВА

В ближайшее время в Курске приступят к работам по замене и установке недостающих остановочных комплексов. Как сказали в комитете дорожного хозяйства, всего планируют заменить 49 остановок и обустроить шесть недостающих на улицах Ленина, Радищева, Карла Маркса, проспекте Победы.

Сейчас подрядная организация закупает остановочные комплексы. К работам планируют приступить уже в этом месяце, закончат их - до конца декабря 2022 года.

В Курске закончили ремонт проездов, которые расположены по обеим сторонам от драматического театра имени А.С. Пушкина. Эти дороги соединяют улицы Ленина и Радищева.

- Интенсивность движения автотранспорта на этих участках высокая. В процессе эксплуатации образовались ямы и выбоины, что вызывало множество нареканий, как автомобилистов, так и пешеходов. Требовался полный ремонт всей проезжей части, - объясняют в областной администрации.

Специалисты полностью обновили дорожное полотно на двух участках, общая протяженность которых около 500 метров. Здесь отфрезеровали старый асфальт, провели укладку двух слоев асфальтобетонной смеси, отремонтировали колодцы инженерных сетей и заменили на них люки, установили дорожные знаки и нанесли разметку из термопластика.

Ранее КП сообщала, что в Курске рассматривают возможность замены металлических перильных ограждений вблизи пешеходных переходов и социально значимых учреждений на живую изгородь.

- В качестве эксперимента совместно с коллегами проработаем вопрос установки декоративной изгороди в местах, где это возможно. Также предлагаю рассмотреть варианты усовершенствования установленных ранее ограждений, – отметил председатель комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области Сергей Солдатенков.

Согласно нормативу, живую изгородь можно размещать в местах, где ширина газона более одного метра. Полностью менять металлические заборы на живую изгородь не будут. По требованиям ГОСТа есть места, где металлические ограждения необходимы, например, вблизи образовательных учреждений.

10 октября, под сильный артиллерийский огонь попал поселок Теткино Глушковского района Курской области. В результате обстрела на территории спиртзавода повреждены электрические кабельные линии. Глава региона Роман Старовойт сообщил, что завтра на место выйдут подрядчики.

- Начали восстанавливать газовую трубу, вечером планируется запустить часть производства, - говорит губернатор.

Значительно пострадал жилой двухэтажный дом на 21 квартиру. В момент прилета в здании находились семь человек. Ранена семейная пара, они были госпитализированы на вертолете в Курск.

- Состояние пострадавших тяжелое: мужчина в хирургии, женщину переводят в ожоговое отделение. Подключили телемедицину: за терапией наблюдают столичные врачи. Оказывается вся необходимая медицинская помощь, - сообщил Роман Старовойт.

В Курской области совет ветеранов объявил о старте благотворительной акции «Материнское тепло - солдату», в рамках которой любой желающий может передать теплые вещи военнослужащим курянам, выполняющим задачи специальной военной операции.

В обладминистрации сообщают, изготовленные своими руками либо купленные в магазине вязаные шарфы, шапки, носки, перчатки, жилетки можно приносить в городские или районные ветеранские организации, откуда они поступят в Областной совет ветеранов и будут отправлены военнослужащим.

По всем вопросам можно обращаться по телефонам: 8(4712) 52-16-62 и 52-01-37.